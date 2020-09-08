Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 8 сентября

Свежая порция шуток о маленьком ребенке, соблазнении, судьбе и алиментах - специально для наших читателей!

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

- Да не кричи ты так! Что просил, то и принес! Я ж не знал, что дамские пальчики - это виноград!

- Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...

- А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.

- Клоун!

Колбаса, за то, что о ней забыли и вспомнили только через неделю, жестоко отомстила семье Ивановых.

Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.