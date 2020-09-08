Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы
Превышение скорости: в Украине могут увеличить штрафы
"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 8 сентября

Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 8 сентября
17:09 Сегодня Телеграф
Свежая порция шуток о маленьком ребенке, соблазнении, судьбе и алиментах - специально для наших читателей!

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

- Да не кричи ты так! Что просил, то и принес! Я ж не знал, что дамские пальчики - это виноград!

- Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...

- А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.

- Клоун!

Колбаса, за то, что о ней забыли и вспомнили только через неделю, жестоко отомстила семье Ивановых.

Время улыбаться: самые смешные анекдоты 8 сентября

Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Кулеба: У нас с Россией две войны
03 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
04 Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди
05 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии
Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
&quot;Голос эпохи. Светлая память, Маэстро&quot;: ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь