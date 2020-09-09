Не пропусти это юморное ассорти: анекдоты 9 сентября

Самые смешные анекдоты о заботливых кредиторах, потолочных вентиляторах и опыте в собеседованиях.

Перед началом карантина я взял кредит на круглую сумму. Теперь мне 3 раза в день звонят из банка и заботливо интересуются, помыл ли я руки и надел ли масочку.

— Здравствуйте, я пришел на собеседование.

— Отлично, у вас есть опыт?

— Да, это мое двадцатое собеседование.

— Бабушка, где мой айкос?

— На антресоли.

— А что такое антресоль?

— А что такое айкос?

1-го сентября дети пошли в школу. Теоретически о коронавирусе они уже все знают. Пора приступать к практическим занятиям.

— Еще вопросы есть?

— А вот когда умирает черепашка, проносится ли у нее жизнь перед глазами или типа так супермедленно проплывает?

— … я имею в виду, к свидетелю.

— К свидетелю вопросов нет, ваша честь.