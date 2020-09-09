Лучшее время для улыбки: вечерние анекдоты 9 сентября

Смешная подборка вечерних анекдотов о переезде, различии между холодильником и телевизором, а также о чукче, который хочет кушать.

— Вчера летчик сделал мне комплимент: сказал, что у меня фигура — просто высший пилотаж.

— Дура ты! Это значит "бочка".

В Питере СМС от МЧС:

Будьте осторожны! Сегодня может выглянуть солнце!

При переезде барахло, скопленное за время проживания в однушке — в двушку почему-то нифига не влазит.

— Чем отличается холодильник от телевизора?

— У холодильника богатый внутренний мир, а у телевизора — внешний.

Помните анекдот про чукчу, когда он приехал в город в гостиницу и в номере у телефона просил кушать, —"Телефона, телефона, чукча кушать хочет". Зря смеялись над этим, чукча был продвинутым пользователем телефона из будущего.