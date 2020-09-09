Лучшее время для улыбки: вечерние анекдоты 9 сентября

— Вчера летчик сделал мне комплимент: сказал, что у меня фигура — просто высший пилотаж.
— Дура ты! Это значит "бочка".
В Питере СМС от МЧС:
Будьте осторожны! Сегодня может выглянуть солнце!
При переезде барахло, скопленное за время проживания в однушке — в двушку почему-то нифига не влазит.
— Чем отличается холодильник от телевизора?
— У холодильника богатый внутренний мир, а у телевизора — внешний.
Помните анекдот про чукчу, когда он приехал в город в гостиницу и в номере у телефона просил кушать, —"Телефона, телефона, чукча кушать хочет". Зря смеялись над этим, чукча был продвинутым пользователем телефона из будущего.