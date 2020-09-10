Прочитал прикольчик - получил задорчик: утренние анекдоты 10 сентября

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.
А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..
Жена возле зеркала.
— До чего же дырка болит после сережки.
Муж грозно:
— После какого Сережки?
Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы. Но совсем не закусывать - ещё хуже.
В конце свидания:
— Отличный вечер, может зайдем ко мне, кофе попьем?
— Ну я даже не знаю... кофе, на ночь...
— Пожалуйста! У меня уже полгода не было кофе!
Прошелся по парку и задался вопросом: как молодые родители понимают, грозит ли их ребенку опасность или просто он орет в штатном режиме?