Прочитал прикольчик - получил задорчик: утренние анекдоты 10 сентября

Уморительные анекдоты об углеводах перед сном, кофе после свидания и умной Гале, которые сделают Ваш день.

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.

А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..

Жена возле зеркала.

— До чего же дырка болит после сережки.

Муж грозно:

— После какого Сережки?

Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы. Но совсем не закусывать - ещё хуже.

В конце свидания:

— Отличный вечер, может зайдем ко мне, кофе попьем?

— Ну я даже не знаю... кофе, на ночь...

— Пожалуйста! У меня уже полгода не было кофе!

Прошелся по парку и задался вопросом: как молодые родители понимают, грозит ли их ребенку опасность или просто он орет в штатном режиме?