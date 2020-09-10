Прочитал прикольчик - получил задорчик: утренние анекдоты 10 сентября

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Четверг, 10.09.2020
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Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Уморительные анекдоты об углеводах перед сном, кофе после свидания и умной Гале, которые сделают Ваш день.

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.

А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..

Жена возле зеркала.

— До чего же дырка болит после сережки.

Муж грозно:

— После какого Сережки?

Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы. Но совсем не закусывать - ещё хуже.

В конце свидания:

— Отличный вечер, может зайдем ко мне, кофе попьем?

— Ну я даже не знаю... кофе, на ночь...

— Пожалуйста! У меня уже полгода не было кофе!

Прошелся по парку и задался вопросом: как молодые родители понимают, грозит ли их ребенку опасность или просто он орет в штатном режиме?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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