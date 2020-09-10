Настройся на волну позитива: смешные анекдоты 10 сентября

Самые уморительные анекдоты о годовщине свадьбы, тормозе Алексее и ветренной даме.

Между фразами "он нормально зарабатывает" и "он какие-то копейки домой приносит" стоит только… свадьба.

— Алексей, открою вам тайну: Вы — тормоз.

— Какую?

Утром, когда я вижу себя в зеркало, мне хочется замуж за пластического хирурга.

Днем — за повара.

Вечером — за массажиста…

Ветреная я…

Сидят в тюрьме два человека. Один спрашивает другого:

— Тебя за что посадили?

— Я на работе форточку открыл!

— А где ты работаешь?

— На подводной лодке!

— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, зарежем поросенка?

— Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо зарезать, он ведь нас познакомил.