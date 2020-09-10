Настройся на волну позитива: смешные анекдоты 10 сентября

Между фразами "он нормально зарабатывает" и "он какие-то копейки домой приносит" стоит только… свадьба.
— Алексей, открою вам тайну: Вы — тормоз.
— Какую?
Утром, когда я вижу себя в зеркало, мне хочется замуж за пластического хирурга.
Днем — за повара.
Вечером — за массажиста…
Ветреная я…
Сидят в тюрьме два человека. Один спрашивает другого:
— Тебя за что посадили?
— Я на работе форточку открыл!
— А где ты работаешь?
— На подводной лодке!
— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, зарежем поросенка?
— Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо зарезать, он ведь нас познакомил.