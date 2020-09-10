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Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 10 сентября

Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 10 сентября
17:03 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты о желании убраться, отработке двух недель при увольнении и толстой бывшей, которые поднимут Вам настроение.

Насколько по-разному выглядит фраза "эксперты назвали самый опасный самолет" в случае, когда речь идет об истребителе и когда — о пассажирском самолете…

Отработка двух недель при увольнении — как секс в долгом браке. Уже ни вы не рады, ни вам не рады, но формальность есть формальность.

— А у вас бывает такое чувство, что вот прям хочется во всей квартире убраться? Во, у меня тоже нет.

Пандемия четко разделила людей на грамотных и неграмотных. Первые маски надевают, вторые одевают.

Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой… но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть ее.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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