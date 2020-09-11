Проснулся и тут же улыбнулся: утренние анекдоты 11 сентября

Уморительные анекдоты о расставании, неродной бабушке и банке, которые оценят даже самые угрюмые.

При расставании с парнем всегда жалко не потерянного времени, а что следующая баба придет на готовенькое, ведь ему уже сто раз объяснили как правильно.

Меня беспокоит банк, в котором я держу свои деньги. Сегодня я обошел 5 банкоматов, и везде получил сообщение: “Недостаточно средств”.

Почему подростки зачастую демонстрируют свою взрослость путем употребления табака и алкоголя? Почему за гаражами никто втихаря не платит коммуналку и не обсуждает, как тайком от мамки помыл полы, и его чуть не спалили?

Всегда угощаю детей сигаретами, ведь места на бюджетик в университет для моей ляльки – не резиновые!

Если в детстве бабушка разрешает вам ходить без шапки, будьте осторожны — возможно, что она вам не родная!