Вечер точно не пройдет даром: забавные анекдоты 11 сентября

Девушка, с именем Василиса, вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребенок всем выносит мозг, говоря, что маму зовут Вася, а папу Света.
Стройка, в прорабке за обедом сидят мужики. Прораб обращается к молодому:
- Саня, а ты почему до сих пор не женился?
- Да как-то не складывается. Привожу домой девушек, матери ни одна не нравится!
- Может попробуй привести похожую на мать?
- Приводил, отец сразу матом кроет!
- Милый, какие штаны мне купить - те, что чуть малы, или те, что чуть великоваты?
- Я сейчас скажу фразу, которую хороший муж никогда не должен говорить своей жене.
- "Ты толстая"?
- "Бери на вырост".
- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?
- Как вы достали! Вам что, лень завтра к окну подойти или на балкон выйти?!
Даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров больше всего смешит фраза "Если вы невиновны, то вам нечего бояться".