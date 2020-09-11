Вечер точно не пройдет даром: забавные анекдоты 11 сентября

Эта подборка смешных приколов подарит вам по-настоящему хорошее настроение. Сегодня про стройку и прораба, штаны на вырост и старшего брата.

Девушка, с именем Василиса, вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребенок всем выносит мозг, говоря, что маму зовут Вася, а папу Света.

Стройка, в прорабке за обедом сидят мужики. Прораб обращается к молодому:

- Саня, а ты почему до сих пор не женился?

- Да как-то не складывается. Привожу домой девушек, матери ни одна не нравится!

- Может попробуй привести похожую на мать?

- Приводил, отец сразу матом кроет!

- Милый, какие штаны мне купить - те, что чуть малы, или те, что чуть великоваты?

- Я сейчас скажу фразу, которую хороший муж никогда не должен говорить своей жене.

- "Ты толстая"?

- "Бери на вырост".

- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?

- Как вы достали! Вам что, лень завтра к окну подойти или на балкон выйти?!

Даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров больше всего смешит фраза "Если вы невиновны, то вам нечего бояться".