Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве назвали категории украинцев, которые в первую очередь получат вакцину
COVID-19: в Минздраве назвали категории украинцев, которые в первую очередь получат вакцину
УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)

Вечер точно не пройдет даром: забавные анекдоты 11 сентября

Вечер точно не пройдет даром: забавные анекдоты 11 сентября
16:55 Сегодня Телеграф
Эта подборка смешных приколов подарит вам по-настоящему хорошее настроение. Сегодня про стройку и прораба, штаны на вырост и старшего брата.

Девушка, с именем Василиса, вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребенок всем выносит мозг, говоря, что маму зовут Вася, а папу Света.

Стройка, в прорабке за обедом сидят мужики. Прораб обращается к молодому:

- Саня, а ты почему до сих пор не женился?

- Да как-то не складывается. Привожу домой девушек, матери ни одна не нравится!

- Может попробуй привести похожую на мать?

- Приводил, отец сразу матом кроет!

- Милый, какие штаны мне купить - те, что чуть малы, или те, что чуть великоваты?

- Я сейчас скажу фразу, которую хороший муж никогда не должен говорить своей жене.

- "Ты толстая"?

- "Бери на вырост".

- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?

- Как вы достали! Вам что, лень завтра к окну подойти или на балкон выйти?!

С хорошим настроением можно горы свернуть: анекдоты на 11 сентября

Даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров больше всего смешит фраза "Если вы невиновны, то вам нечего бояться".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
03 Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
04 В США ввели ряд санкций против нардепа Деркача
05 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД за сутки зафиксировали около 100 новых случаев коронавируса
В МВД за сутки зафиксировали около 100 новых случаев коронавируса
COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых
COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых
Против терроризма: В Мариуполе прошли учения
Против терроризма: В Мариуполе прошли учения
&quot;Вот и наш дом не миновал COVID-19&quot;: Камалия с семьей больны коронавирусом
"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь