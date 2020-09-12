Хороший день, чтобы повеселиться: анекдоты 12 сентября

Подборка курьезных анекдотов о сексе в стационаре, кандидата в мэры и фильме "300 спартанцев", которые заставят вас улыбаться.

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Кандидат в мэры небольшого городка подарил жителям первый в истории города туалет. Счастливые аборигены выбрали его. На следующий день после выборов появился терминал оплаты для входа в туалет...

Согласно новым стандартам, чтобы фильм "300 спартанцев" мог быть выдвинут на "Оскар", как минимум 100 спартанцев, противостоявших армии Ксеркса в Фермопильском ущелье, должны были быть женщинами, неграми, геями или инвалидами.

Надписи на сигаретных пачках - "Курение убивает" пролоббированы милицией. Теперь любое убийство, если у трупа найдена пачка сигарет, считается раскрытым автоматически.

Переписка в сети:

- У тебя есть графические редакторы?

- Пейнт.

- А кроме него?

- Также есть еще карандаши, краски и кусок ватмана.

- Мне нужно эффект красных глаз удалить.

- Поспи.