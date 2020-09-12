Хороший день, чтобы повеселиться: анекдоты 12 сентября

Самый безопасный секс в стационаре больницы: все проверены на сифак, вич, ковид...
Кандидат в мэры небольшого городка подарил жителям первый в истории города туалет. Счастливые аборигены выбрали его. На следующий день после выборов появился терминал оплаты для входа в туалет...
Согласно новым стандартам, чтобы фильм "300 спартанцев" мог быть выдвинут на "Оскар", как минимум 100 спартанцев, противостоявших армии Ксеркса в Фермопильском ущелье, должны были быть женщинами, неграми, геями или инвалидами.
Надписи на сигаретных пачках - "Курение убивает" пролоббированы милицией. Теперь любое убийство, если у трупа найдена пачка сигарет, считается раскрытым автоматически.
Переписка в сети:
- У тебя есть графические редакторы?
- Пейнт.
- А кроме него?
- Также есть еще карандаши, краски и кусок ватмана.
- Мне нужно эффект красных глаз удалить.
- Поспи.