Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 12 сентября

Я просто хочу, чтобы моя кровать, когда я пытаюсь заснуть, была такой же удобной, как когда с утра звонит будильник.
Лена была доступней вайфая, но мужики почему-то предпочитали вайфай.
У офтальмолога:
- Какую я букву показываю?
- Кому?
Когда она шла по электричке, я думал: пусть это чудовище пройдет мимо! Но она подсела ко мне. Потом выяснилось, что она подумала, что такой бегемот как я точно не будет приставать. Счастливы в браке 20 лет.
В наше время легче забыть выйти из дома без трусов, нежели без телефона...