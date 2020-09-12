Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 12 сентября

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов, в которых о Лене, эротических снах и офтальмолога.

Я просто хочу, чтобы моя кровать, когда я пытаюсь заснуть, была такой же удобной, как когда с утра звонит будильник.

Лена была доступней вайфая, но мужики почему-то предпочитали вайфай.

У офтальмолога:

- Какую я букву показываю?

- Кому?

Когда она шла по электричке, я думал: пусть это чудовище пройдет мимо! Но она подсела ко мне. Потом выяснилось, что она подумала, что такой бегемот как я точно не будет приставать. Счастливы в браке 20 лет.

В наше время легче забыть выйти из дома без трусов, нежели без телефона...