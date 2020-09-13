Шутки, которые сделают ваше утро: анекдоты 13 сентября

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез. Сегодня про парочку в ресторане, браузер Интернет и запись в медицинской карте.

Оказывается, у меня очень много общего с олигархами. И мне, и им деньги достаются нелегким трудом. Что называется, через кровь, пот и слезы. Только мне через свои, а им - через чужие...

Танцевала, пела, рисовала, учила иностранные языки? Замужество поможет тебе закопать любые твои таланты.

- У тебя браузер Интернет?

- Мде...

- Что?

- У тебя дисковод CD-ROM?

- Вроде да, а что?

- Понятно...

- А вот скажи, что тебе не нравится в женщинах в постели?

- Ну, когда они храпят.

- А при занятии сексом?

- Особенно при занятии сексом!

Я хочу замуж. Ведь так здорово иметь рядом человека, которого можно мучить до конца жизни.