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Шутки, которые сделают ваше утро: анекдоты 13 сентября

Шутки, которые сделают ваше утро: анекдоты 13 сентября
Обновлено 07:07 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез. Сегодня про парочку в ресторане, браузер Интернет и запись в медицинской карте.

Оказывается, у меня очень много общего с олигархами. И мне, и им деньги достаются нелегким трудом. Что называется, через кровь, пот и слезы. Только мне через свои, а им - через чужие...

Танцевала, пела, рисовала, учила иностранные языки? Замужество поможет тебе закопать любые твои таланты.

- У тебя браузер Интернет?

- Мде...

- Что?

- У тебя дисковод CD-ROM?

- Вроде да, а что?

- Понятно...

- А вот скажи, что тебе не нравится в женщинах в постели?

- Ну, когда они храпят.

- А при занятии сексом?

- Особенно при занятии сексом!

Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 12 сентября

Я хочу замуж. Ведь так здорово иметь рядом человека, которого можно мучить до конца жизни.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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