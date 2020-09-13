Шутки, которые сделают ваше утро: анекдоты 13 сентября

Оказывается, у меня очень много общего с олигархами. И мне, и им деньги достаются нелегким трудом. Что называется, через кровь, пот и слезы. Только мне через свои, а им - через чужие...
Танцевала, пела, рисовала, учила иностранные языки? Замужество поможет тебе закопать любые твои таланты.
- У тебя браузер Интернет?
- Мде...
- Что?
- У тебя дисковод CD-ROM?
- Вроде да, а что?
- Понятно...
- А вот скажи, что тебе не нравится в женщинах в постели?
- Ну, когда они храпят.
- А при занятии сексом?
- Особенно при занятии сексом!
Я хочу замуж. Ведь так здорово иметь рядом человека, которого можно мучить до конца жизни.