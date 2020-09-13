То, что доктор прописал: уморительные анекдоты 13 сентября

Самые смешные и позитивные анекдоты, которые мы заслужили! Сегодня в программе: админ на игровом сервере, сплошные розы и тройня.

- Я боюсь домой идти, вчера в подъезде 5 парней изнасиловали женщину.

- А ты скажи, что больна трипером.

- Так они же меня тогда убъют!

- Дура, ты скажи до, а не после.

- Я не банщик! И вообще ненавижу с людьми работать!

- И никогда им не был? А почему все вас так...

- Потому что я админ на игровом сервере!

Девушку, которая твердо решила выйти замуж, не остановит такая мелочь, как нежелание ее избранника жениться.

Сегодня на телефон пришла смс: "Твой муж тебе изменяет, причем не с одной девушкой!".

И теперь меня мучает вопрос: кто мой муж, давно ли я с ним живу, и главное, что сказать жене?

Муж сидит на кухне и горестно так жалуется коту:

- Нет, ты только представь, моя жена сегодня утром тройню родила! Это катастрофа, что теперь делать?

- Да что ты переживаешь? Пройдешься по соседям да раздашь, как обычно!