То, что доктор прописал: уморительные анекдоты 13 сентября

- Я боюсь домой идти, вчера в подъезде 5 парней изнасиловали женщину.
- А ты скажи, что больна трипером.
- Так они же меня тогда убъют!
- Дура, ты скажи до, а не после.
- Я не банщик! И вообще ненавижу с людьми работать!
- И никогда им не был? А почему все вас так...
- Потому что я админ на игровом сервере!
Девушку, которая твердо решила выйти замуж, не остановит такая мелочь, как нежелание ее избранника жениться.
Сегодня на телефон пришла смс: "Твой муж тебе изменяет, причем не с одной девушкой!".
И теперь меня мучает вопрос: кто мой муж, давно ли я с ним живу, и главное, что сказать жене?
Муж сидит на кухне и горестно так жалуется коту:
- Нет, ты только представь, моя жена сегодня утром тройню родила! Это катастрофа, что теперь делать?
- Да что ты переживаешь? Пройдешься по соседям да раздашь, как обычно!