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То, что доктор прописал: уморительные анекдоты 13 сентября

То, что доктор прописал: уморительные анекдоты 13 сентября
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф
Самые смешные и позитивные анекдоты, которые мы заслужили! Сегодня в программе: админ на игровом сервере, сплошные розы и тройня.

- Я боюсь домой идти, вчера в подъезде 5 парней изнасиловали женщину.

- А ты скажи, что больна трипером.

- Так они же меня тогда убъют!

- Дура, ты скажи до, а не после.

- Я не банщик! И вообще ненавижу с людьми работать!

- И никогда им не был? А почему все вас так...

- Потому что я админ на игровом сервере!

Девушку, которая твердо решила выйти замуж, не остановит такая мелочь, как нежелание ее избранника жениться.

Сегодня на телефон пришла смс: "Твой муж тебе изменяет, причем не с одной девушкой!".

И теперь меня мучает вопрос: кто мой муж, давно ли я с ним живу, и главное, что сказать жене?

Шутки, которые сделают ваше утро: анекдоты 13 сентября

Муж сидит на кухне и горестно так жалуется коту:

- Нет, ты только представь, моя жена сегодня утром тройню родила! Это катастрофа, что теперь делать?

- Да что ты переживаешь? Пройдешься по соседям да раздашь, как обычно!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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