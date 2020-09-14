Позитивный денек понедельник: утренние анекдоты 14 сентября

- Жена к лету решила похудеть, записалась на конный спорт!
- Да? Ну и как успехи?
- Нормально, конь похудел на 8 кг...
- Доктор, у меня жена храпит.
- Ну, что вы переживаете, многие люди храпят. Вы с ней почаще сексом занимайтесь, меньше спит - меньше храпит!
- Так она во время секса храпит...
Если приглядеться, то Камасутра - это учебное пособие по борьбе, только в ней отношение к проигравшему непривычно жестковатое.
Солидная начальница - молоденькой секретарше:
- Танечка, ты надела слишком обтягивающее платье, ведь невозможно же дышать!
- Так оно же бедра обтягивает, а выше пояса все открыто, только грудь прикрывает.
- Ты, дура, на наших мужиков посмотри, как им дыханье сперло!
После того, как завхоз районной больницы по ошибке купил рабочую одежду для медсестер в магазине "Интим", заболеваемость мужского населения в районе выросла вдвое.