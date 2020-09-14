Позитивный денек понедельник: утренние анекдоты 14 сентября

Забавные анекдоты на утро о конном спорте, самом грустном месте на Земле и Камасутре для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

- Жена к лету решила похудеть, записалась на конный спорт!

- Да? Ну и как успехи?

- Нормально, конь похудел на 8 кг...

- Доктор, у меня жена храпит.

- Ну, что вы переживаете, многие люди храпят. Вы с ней почаще сексом занимайтесь, меньше спит - меньше храпит!

- Так она во время секса храпит...

Если приглядеться, то Камасутра - это учебное пособие по борьбе, только в ней отношение к проигравшему непривычно жестковатое.

Солидная начальница - молоденькой секретарше:

- Танечка, ты надела слишком обтягивающее платье, ведь невозможно же дышать!

- Так оно же бедра обтягивает, а выше пояса все открыто, только грудь прикрывает.

- Ты, дура, на наших мужиков посмотри, как им дыханье сперло!

После того, как завхоз районной больницы по ошибке купил рабочую одежду для медсестер в магазине "Интим", заболеваемость мужского населения в районе выросла вдвое.