Позитивный денек: уморительные анекдоты 14 сентября

Убойные анекдоты о кидалове из детства, записке от отца и приеме на работу, которые подарят вам позитивные эмоции.

- Почему ты не общаешься в соц сетях?

- Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает.

Работодатель - кандидату:

- Назовите вашу главную слабость.

- Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.

- Могли бы вы привести пример?

- Да, мог бы.

Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.

Наслаждайся. Не за что.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.

За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.