Ты - не ты, когда грустишь: вечерние анекдоты 14 сентября

- В 16 веке, тебя бы сожгли на костре.
- Типа я ведьма, да?!
- Типа ты бревно!
Мне не надо повторять два раза что делать. Мне и с первого раза будет все равно.
Парень с девушкой пьют вино девушка говорит:
- Мне много не наливай, а то у меня что-то с ногами.
- Что подкашиваются?
- Нет раздвигаются.
Я пукнул в классе. Меня выгнали, а сами остались...
Жена подарила прыжок с парашютом.
Раньше думал что это очень мужской поступок.
Пока ко мне сзади не прицепился мужик.
И говорит: "Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю сам".