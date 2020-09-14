Ты - не ты, когда грустишь: вечерние анекдоты 14 сентября

Самая смешная подборка анекдотов о прыжке с парашютом, умных альпинистах и семечках на свадьбе.

- В 16 веке, тебя бы сожгли на костре.

- Типа я ведьма, да?!

- Типа ты бревно!

Мне не надо повторять два раза что делать. Мне и с первого раза будет все равно.

Парень с девушкой пьют вино девушка говорит:

- Мне много не наливай, а то у меня что-то с ногами.

- Что подкашиваются?

- Нет раздвигаются.

Я пукнул в классе. Меня выгнали, а сами остались...

Жена подарила прыжок с парашютом.

Раньше думал что это очень мужской поступок.

Пока ко мне сзади не прицепился мужик.

И говорит: "Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю сам".