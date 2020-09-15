Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 15 сентября

— Я пришел на собеседование!
— Отлично, у вас есть опыт?
— Да, это моё двадцатое собеседование.
В детстве смеялся над басней Крылова про стрекозу и муравья... Не понимал, как можно не заметить, что прошло лето. Сейчас не смешно.
- Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?
- Нет, конечно, нельзя.
- Короче, уроки я не сделала.
Экзорцист: - Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.
Я: - Я вас не вызывал
Демон: - Я вызывал.
В конце свидания:
— Отличный вечер, может зайдем ко мне, кофе попьем?
— Ну я даже не знаю... кофе, на ночь...
— Пожалуйста! У меня уже полгода не было кофе!