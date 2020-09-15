Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 15 сентября

Мы подготовили для вас подборку анекдотов о мужской работе, снах, девушке-вегетарианке и акулах пера, которые заставят вас смеяться до слез.

— Я пришел на собеседование!

— Отлично, у вас есть опыт?

— Да, это моё двадцатое собеседование.

В детстве смеялся над басней Крылова про стрекозу и муравья... Не понимал, как можно не заметить, что прошло лето. Сейчас не смешно.

- Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?

- Нет, конечно, нельзя.

- Короче, уроки я не сделала.

Экзорцист: - Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.

Я: - Я вас не вызывал

Демон: - Я вызывал.

В конце свидания:

— Отличный вечер, может зайдем ко мне, кофе попьем?

— Ну я даже не знаю... кофе, на ночь...

— Пожалуйста! У меня уже полгода не было кофе!