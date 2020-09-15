Посмейтесь сегодня от души: вечерние анекдоты на 15 сентября

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Ваня помнил сказку, и пил исключительно из стакана, но козлом таки стал.

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...

Если ваш сосед - дятел, вы можете быть только вечно сонной совой...

Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

- Доктор, что мне можно добавить в ванну, чтобы лечь, расслабиться и забыться.

- Фен.