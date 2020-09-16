Держись на волне позитива: анекдоты на утро 16 сентября

Сосед полчаса жужжит дрелью, а потом пару минут тарахтит перфоратором. Сосед знает толк в предварительных ласках.
Иногда открываю шкаф, долго смотрю в него и понимаю, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.
После прочтения надписи "Со своим нельзя" у входа в бар пришлось отправить мужа домой.
- А почему конфеты "коровка" названы в честь в честь животного? Это потому что они сливочные?
- Это не в честь... это предупреждение
Мне жаль тех из вас, кто не пьет. Вы просыпаетесь утром, и лучше вам уже не будет...