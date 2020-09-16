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Среда, 16.09.2020
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Держись на волне позитива: анекдоты на утро 16 сентября

Держись на волне позитива: анекдоты на утро 16 сентября
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф
Позитивные анекдоты об индейцах, кулинарном рецепте, брате Айболита и отношениях между супругами, которые сделают ваш день немного веселее.

Сосед полчаса жужжит дрелью, а потом пару минут тарахтит перфоратором. Сосед знает толк в предварительных ласках.

Иногда открываю шкаф, долго смотрю в него и понимаю, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.

После прочтения надписи "Со своим нельзя" у входа в бар пришлось отправить мужа домой.

- А почему конфеты "коровка" названы в честь в честь животного? Это потому что они сливочные?

- Это не в честь... это предупреждение

Посмейтесь сегодня от души: вечерние анекдоты на 15 сентября

Мне жаль тех из вас, кто не пьет. Вы просыпаетесь утром, и лучше вам уже не будет...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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