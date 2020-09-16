Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 16 сентября

Свежая порция юмора специально для наших читателей! Сегодняшние шутки про ролевые игры, брюнетку и блондинку, а также спиртовые маски.

- Дорогой, мур-мур, как насчет ролевухи? Поиграем? Я буду горячая медсестра, ты - мой пациент. Снимай брюки.

- Я не хочу клизму!

Чтобы стать успешным бизнесменом, достаточно сдать экзамен на вождение автомобиля. Столько таксистов не могут врать.

Брюнетка и блондинка:

- Мой сын с пяти лет на велосипеде катается. Сейчас ему уже девять.

- Вау! Даже представить себе не могу, как далеко он уже уехал!

Художники не рисуют, а пишут.

Моряки не плавают, а ходят.

Артисты не играют, а служат.

И только летчики не выпендриваются, а летают.

Жена выгнала мужа из дома и орет ему в след:

- Чтоб ты всю жизнь мучался!

- Галя, я не понял, ты что, меня уже обратно зовешь?