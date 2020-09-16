Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 16 сентября

- Дорогой, мур-мур, как насчет ролевухи? Поиграем? Я буду горячая медсестра, ты - мой пациент. Снимай брюки.
- Я не хочу клизму!
Чтобы стать успешным бизнесменом, достаточно сдать экзамен на вождение автомобиля. Столько таксистов не могут врать.
Брюнетка и блондинка:
- Мой сын с пяти лет на велосипеде катается. Сейчас ему уже девять.
- Вау! Даже представить себе не могу, как далеко он уже уехал!
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не играют, а служат.
И только летчики не выпендриваются, а летают.
Жена выгнала мужа из дома и орет ему в след:
- Чтоб ты всю жизнь мучался!
- Галя, я не понял, ты что, меня уже обратно зовешь?