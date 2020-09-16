Шутки для удачного завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября

На уроке физики учительница объясняет, что такое возгонка, затем спрашивает:
- Кто-нибудь может привести пример вещества, которое переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое?
Вовочка:
- Горох.
Приходит время, когда каждый мужчина становится соседом с перфоратором.
Если человек до самой смерти вел здоровой образ жизни, то в гробу такой выглядит настолько красиво, что сразу хочется завязать с алкоголем и табаком.
Каждый раз, когда я удаляю сообщения, я чувствую, что удаляю доказательства.
Это лето открыло суровую реальность жизни: многие девушки надев маску становятся красивее.