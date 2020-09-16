Шутки для удачного завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября

Мы подготовили для вас новые анекдоты про урок физики, соседа с перфоратором и семейное положение, которые заставят вас смеяться до слез.

На уроке физики учительница объясняет, что такое возгонка, затем спрашивает:

- Кто-нибудь может привести пример вещества, которое переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое?

Вовочка:

- Горох.

Приходит время, когда каждый мужчина становится соседом с перфоратором.

Если человек до самой смерти вел здоровой образ жизни, то в гробу такой выглядит настолько красиво, что сразу хочется завязать с алкоголем и табаком.

Каждый раз, когда я удаляю сообщения, я чувствую, что удаляю доказательства.

Это лето открыло суровую реальность жизни: многие девушки надев маску становятся красивее.