С утра только положительные эмоции: анекдоты 17 сентября

Отборный юмор специально для наших читателей! Новые анекдоты про бульбазавр, полотенце в гостях и закладку под окнами.

- Алло, полиция! Нам ломают дверь, кричат, что будут убивать!

- Старшина, машины есть?

- Нет!

- Держитесь, граждане. Помощь идет.

На похоронах:

- Извините, а кем вы приходитесь покойному?

- Я его вдова.

- Соболезную, мадам, но мне гораздо хуже: он мой должник.

Ищу закладку в траве под окнами. Сидел читал на подоконнике, ветром ее сдуло с книги. Что полиции сказать, если докопаются?

- Дорогой, что купить к чаю?

- Эх, селедочки бы! Ну и водки купи: не с чаем же селедку жрать!

- Сарочка, я пригласил на ужин нескольких сослуживцев. Приготовь что-нибудь...

- А как приготовить? Так, чтобы они еще раз пришли или чтобы больше никогда не приходили?