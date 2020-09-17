С утра только положительные эмоции: анекдоты 17 сентября

- Алло, полиция! Нам ломают дверь, кричат, что будут убивать!
- Старшина, машины есть?
- Нет!
- Держитесь, граждане. Помощь идет.
На похоронах:
- Извините, а кем вы приходитесь покойному?
- Я его вдова.
- Соболезную, мадам, но мне гораздо хуже: он мой должник.
Ищу закладку в траве под окнами. Сидел читал на подоконнике, ветром ее сдуло с книги. Что полиции сказать, если докопаются?
- Дорогой, что купить к чаю?
- Эх, селедочки бы! Ну и водки купи: не с чаем же селедку жрать!
- Сарочка, я пригласил на ужин нескольких сослуживцев. Приготовь что-нибудь...
- А как приготовить? Так, чтобы они еще раз пришли или чтобы больше никогда не приходили?