Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 17 сентября

Чтобы стать успешным бизнесменом, достаточно сдать экзамен на вождение автомобиля. Столько таксистов не могут врать.
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не играют, а служат.
И только летчики не выпендриваются, а летают.
— А где вы работаете?
— Я гироскопы делаю
— Ой, а я не верю в гироскопы
После того, как завхоз районной больницы по ошибке купил рабочую одежду для медсестер в магазине "Интим", заболеваемость мужского населения в районе выросла вдвое.
Женщинам выбрать мужчину тяжелее, чем арбуз. Хвостик посмотреть нельзя, по голове постучать тоже.