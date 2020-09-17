Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 17 сентября

Забавные анекдоты о былых временах, грусти, критике и никотине для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

Чтобы стать успешным бизнесменом, достаточно сдать экзамен на вождение автомобиля. Столько таксистов не могут врать.

Художники не рисуют, а пишут.

Моряки не плавают, а ходят.

Артисты не играют, а служат.

И только летчики не выпендриваются, а летают.

— А где вы работаете?

— Я гироскопы делаю

— Ой, а я не верю в гироскопы

После того, как завхоз районной больницы по ошибке купил рабочую одежду для медсестер в магазине "Интим", заболеваемость мужского населения в районе выросла вдвое.

Женщинам выбрать мужчину тяжелее, чем арбуз. Хвостик посмотреть нельзя, по голове постучать тоже.