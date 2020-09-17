И не думайте скучать: анекдоты на вечер 17 сентября

С нашими анекдотами о страховке на машину, клещах и комарах, уроках с детьми и автомобиле веселый вечер вам обеспечен!

Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

- Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?

У админов есть все пароли и "они знают про нас действительно всё". Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру вообще крышка.

В отношениях с девушкой главное не главное, а не главное главное.

В клубе парень захотел удивить меня и подошел с вопросом есть ли у меня плоскогубцы. Было весело наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала их из своей сумочки.

Одесский полицейский останавливает машину.

- Вы превысили скорость.

- Не, вы мне скажите и как я мог её таки превысить, если я еду до тёщи, шобы забрать жену?!