Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину
COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину
Зеленский обозначил три главных направления своей работы
Зеленский обозначил три главных направления своей работы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
NASA: Начался новый цикл солнечной активности
NASA: Начался новый цикл солнечной активности

И не думайте скучать: анекдоты на вечер 17 сентября

И не думайте скучать: анекдоты на вечер 17 сентября
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф
С нашими анекдотами о страховке на машину, клещах и комарах, уроках с детьми и автомобиле веселый вечер вам обеспечен!

Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

- Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?

У админов есть все пароли и "они знают про нас действительно всё". Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру вообще крышка.

В отношениях с девушкой главное не главное, а не главное главное.

В клубе парень захотел удивить меня и подошел с вопросом есть ли у меня плоскогубцы. Было весело наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала их из своей сумочки.

Хорошее настроение - залог успешного дня: смешные анекдоты 17 сентября

Одесский полицейский останавливает машину.

- Вы превысили скорость.

- Не, вы мне скажите и как я мог её таки превысить, если я еду до тёщи, шобы забрать жену?!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
02 СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
03 Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
04 Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
05 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе сегодня тихо - Минобороны
На Донбассе сегодня тихо - Минобороны
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Обновление завершилось: Ferrari показал модифицированный суперкар Portofino M (Фото, Видео)
Обновление завершилось: Ferrari показал модифицированный суперкар Portofino M (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь