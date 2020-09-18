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Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты 18 сентября

Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты 18 сентября
10:51 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас новые анекдоты про Северный полюс, замуж на радость маме и долму в мультиварке, которые заставят вас смеяться до слез.

- Ты какую предпочитаешь позу в сексе?

- В последние годы все больше и больше предпочитаю позу наблюдателя.

Лето уже кончилось, а у тебя так и нет фото, где ты сидишь на пляже с винишком.

Когда впервые приготовил сам долму в мультиварке, понял, что у брака шансов не осталось вовсе.

Глядя на то, как люди носят маски, я стал понимать, почему презервативы не помогают.

Веселая пятница: утренние анекдоты 18 сентября

Утром бабушка будит внучка и говорит:

- Вставай, в школу пора! Ведь кто рано встает, тому бог подает. Вот, однажды, один человек утром нашел кошелек...

- А ведь, кто раньше встал - его потерял!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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