Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: анекдоты 18 сентября

- Ты какую предпочитаешь позу в сексе?
- В последние годы все больше и больше предпочитаю позу наблюдателя.
Лето уже кончилось, а у тебя так и нет фото, где ты сидишь на пляже с винишком.
Когда впервые приготовил сам долму в мультиварке, понял, что у брака шансов не осталось вовсе.
Глядя на то, как люди носят маски, я стал понимать, почему презервативы не помогают.
Утром бабушка будит внучка и говорит:
- Вставай, в школу пора! Ведь кто рано встает, тому бог подает. Вот, однажды, один человек утром нашел кошелек...
- А ведь, кто раньше встал - его потерял!