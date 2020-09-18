Много смеха в пятничный вечер: прикольные анекдоты 18 сентября

Подборка свеженьких анекдотов, в которых про сонную артерию, нападающего на чемпионате мира и учебные прыжки.

Сердцу не прикажешь, но можно надавить на сонную артерию...

- Девушка, от вас так сильно пахнет духами!

- Да, я люблю душиться!

- Когда же вы задушитесь насовсем?!

- Вы слышали? У настоятельницы монастыря инфаркт случился после посещения туалетной комнаты!

- Нет! А что случилось?!

- Она обнаружила, что на унитазе поднят стульчак...

- Я думаю в принципе не стоит одомашнивать животное, которое невозможно победить в бою.

- То есть я зря женился?

В школе с одноклассником занимались легкой атлетикой, поэтому гопники обычно просто не могли нас догнать...