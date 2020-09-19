Настраиваемся на позитив с самого утречка: анекдоты 19 сентября

- Моня, Вы знаете, Хаечка действительно оказалась из тех женщин, о которых меня предупреждала мама, но которых очень, таки, рекомендовал папа...
Отец говорит сыну:
- У тебя, сынок, сегодня самый счастливый день в жизни.
- Но ведь свадьба у меня завтра.
- Я знаю.
Главное, чтобы мой будущий муж был хорошим человеком, а чем он там торгует, нефтью или газом, мне без разницы!
Глубокой ночью жена будит мужа.
- Что случилось?
- Ничего, просто я не могу понять, как можно спокойно спать, получая такую маленькую зарплату.
Когда сидишь на диете, худеешь, главный дьявол-соблазнитель - это кот. Его хитрая морда так и говорит - да плюнь ты на все это, пойдем, пожрем...