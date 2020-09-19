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Настраиваемся на позитив с самого утречка: анекдоты 19 сентября

Настраиваемся на позитив с самого утречка: анекдоты 19 сентября
Обновлено 07:09 Сегодня Телеграф
Самые смешные анекдоты о бутылке минералки, самый счастливый день в жизни и психотерапевта, которые придутся Вам по душе.

- Моня, Вы знаете, Хаечка действительно оказалась из тех женщин, о которых меня предупреждала мама, но которых очень, таки, рекомендовал папа...

Отец говорит сыну:

- У тебя, сынок, сегодня самый счастливый день в жизни.

- Но ведь свадьба у меня завтра.

- Я знаю.

Главное, чтобы мой будущий муж был хорошим человеком, а чем он там торгует, нефтью или газом, мне без разницы!

Глубокой ночью жена будит мужа.

- Что случилось?

- Ничего, просто я не могу понять, как можно спокойно спать, получая такую маленькую зарплату.

Много смеха в пятничный вечер: прикольные анекдоты 18 сентября 

Когда сидишь на диете, худеешь, главный дьявол-соблазнитель - это кот. Его хитрая морда так и говорит - да плюнь ты на все это, пойдем, пожрем...

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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