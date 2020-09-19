Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: анекдоты 19 сентября

Забавная подборка свежих анекдотов про районный военкомат, будильник и крепкий кофе, которая не даст вам скучать.

Самый лучший способ отвязаться от коллектора - звонить ему каждый день в пять утра и желать доброго утра и хорошего дня.

Интересный факт! Технически ваш будильник - это та самая песня в начале каждой серии...

В поезде некий франт заговаривает с симпатичной девушкой:

- Извините, вы едете по делу или путешествуете для развлечения?

- Для развлечения, но не для вашего.

- Милая, насколько крепким сделать тебе кофе?

- Настолько, насколько крепка твоя любовь ко мне!

- То есть, воды вообще не добавлять, зерна пожуешь?

Бедность - когда выбираешь самый дешевый алкоголь с самым высоким содержанием спирта.