Смех - лучший антистресс: вечерние анекдоты 19 сентября

Подборка анекдотов о зануде, Илоне Маске и удивительный автобус, которые сделают Ваш вечер.

- Петька, что делаешь?

- Оперу пишу!

- А про меня напишешь?

- И про тебя напишу, и про Анку напишу, Опер сказал про всех написать!

За мою жизнь меня 962 раза безо всяких веских причин назвали занудой.

Сегодня ехала в удивительном автобусе - в нем стояла абсолютная, полная тишина. Люди входили, тихо оглядывались, молча ехали, так же тихо выходили. Не играло радио, не объявлялись остановки, даже телефоны не звонили. Кондуктор сладко спала на заднем сиденье, никто не хотел будить ее.

- Как отличить порядочного человека от порядочной сволочи?

- Исключительно экспериментальным путем.

- Это как?

- Дай мне 100 баксов.

- Не дам!

- Эксперимент окончен.

- У меня после первой тренировки так сильно мышцы болят!

- Не парься, в твоем случае это фантомные боли.