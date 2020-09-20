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Шквал позитива и юмора: утренние анекдоты 20 сентября

Шквал позитива и юмора: утренние анекдоты 20 сентября
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф
Подборка анекдотов о шутке про Землю, книге о самоубийствах и тонущем корабле, которые сделают Ваш день.

Песню, которую тебе прислала девушка, нужно не просто слушать, ее нужно анализировать.

Гладя на свою рано постаревшую, толстую, сварливую, некрасивую, тупую и неряшливую жену, Петрович думал - грех жаловаться, ведь у холостяков и такой нет.

В библиотеке.

- Где я могу найти книгу о самоубийствах?

- На пятой полке слева.

- Но там нет ни одной!

- Да, их никто не возвращает...

Спасибо тебе, коронавирус. Благодаря тебе мы поняли, что лучше сидеть на работе с мудаками-коллегами, чем дома с любимой женой.

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Тонет корабль. Капитан обращается к матросам.

- Ребяты, кто-нить умеет молится?

Один матрос:

- Я умею, капитан!

- Вот и отлично сынок, молись, молись неистово, а то у нас как раз одного жилета не хватает!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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