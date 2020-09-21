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Понедельник, 21.09.2020
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Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 21 сентября

Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 21 сентября
Обновлено 07:09 Сегодня Телеграф
Пускай этот день будет легким и удачным с нашими анекдотами о клубе ностальгирующих, женщинах, эротическом массаже и мужских ногах.

После 30-ти лет у женщин слабеют хрящики и мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.

Толстые ляжки нужны для того, чтобы еда, вываливаясь изо рта, не сразу падала на пол. И был шанс ее дожрать.

Мужик останавливает такси:

— На Бородинскую, пожалуйста.

— Улицу?

— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

Яркое завершение дня: вечерние анекдоты 20 сентября

- Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.

- Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.

- А зачем остальные режимы?

- Они для женщин.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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