Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 21 сентября

Пускай этот день будет легким и удачным с нашими анекдотами о клубе ностальгирующих, женщинах, эротическом массаже и мужских ногах.

После 30-ти лет у женщин слабеют хрящики и мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.

Толстые ляжки нужны для того, чтобы еда, вываливаясь изо рта, не сразу падала на пол. И был шанс ее дожрать.

Мужик останавливает такси:

— На Бородинскую, пожалуйста.

— Улицу?

— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

- Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.

- Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.

- А зачем остальные режимы?

- Они для женщин.