Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 21 сентября

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Художники не рисуют, а пишут. Моряки не плавают, а ходят. Артисты не играют, а служат. И только лётчики не выпендриваются, а летают.

У врача:

— Доктор, у меня болит все!

— Ну, это вы загнули, батенька. На все у вас денег не хватит.

Я долго ездил в поездах и познал истину - ни один орущий ребенок, ни один торговец люстрами, ни один мужик с гитарой, ни одна бабуля с кошкой и не страшны так, как молчаливая и кроткая тухлая сельдь.

Тоскливо, когда на работе нечем заняться, и очень тоскливо, когда есть чем.