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Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 21 сентября

Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 21 сентября
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас свежие шутки о взрослении, пышные щеки, муже без жены и ежиках-нудистах , которые помогут расслабиться этим вечером.

Сегодня купила тетрадь в 96 листов… Начала писать письмо Деду Морозу.

Обожаю своего мужа... за возможность выглядеть стройной. Как сунешься ночью в холодильник - шиш тебе - все сожрал! Приходиться обходиться водичкой...

Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.

Жена солит огурцы, читаю рецепт: соль, сахар, приравы… И Оппаньки! Так вот почему рассол утром с похмелья помогает! В конце рецепта: 2 таблетки аспирина и ложка спирта!

Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты на день 21 сентября

Мало кто знает, что у Статуи Свободы 879-ый размер ноги.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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