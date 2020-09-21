Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 21 сентября

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Сегодня купила тетрадь в 96 листов… Начала писать письмо Деду Морозу.

Обожаю своего мужа... за возможность выглядеть стройной. Как сунешься ночью в холодильник - шиш тебе - все сожрал! Приходиться обходиться водичкой...

Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.

Жена солит огурцы, читаю рецепт: соль, сахар, приравы… И Оппаньки! Так вот почему рассол утром с похмелья помогает! В конце рецепта: 2 таблетки аспирина и ложка спирта!

Мало кто знает, что у Статуи Свободы 879-ый размер ноги.