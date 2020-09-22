Отличное настроение обеспечено: анекдоты утро 22 сентября

Курьезная подборка прикольных анекдотов о тридцатилетии, работе, женщинах и коварной бабушке для поднятия Вашего настроения.

Холостяк – это когда ты каждый вечер покупаешь в магазине мороженые пельмени. Женатый – это когда это делает жена.

– В Монголии есть такой обычай, когда в семье рождается сын – отец сажает дерево. Если сын вырастает дураком, то это дерево срубают…

– Был я в той Монголии… Степь до гориздонта…

Лозунг «Учиться, учиться, учиться!» должен висеть не в школах, а — на избирательных участках, потому что ни одни выборы народ ничему не научили.

У каждого в мире есть что-то от Робинзона. Мы все очень любим и ждем пятницу…

Лето уже кончилось, а у тебя так и нет фото, где ты сидишь на пляже с винишком.