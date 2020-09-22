Даже не вздумайте заскучать: смешные анекдоты 22 сентября

– Всегда было интересно, почему у кошек, например, лапы, а у лошадей уже ноги?
– Кошка не скачет.
– Это ты не был в пять утра в моем доме…
Правильно воспитанная совесть никогда не загрызет хозяина.
Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.
Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с волосатыми зелеными ушами?
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