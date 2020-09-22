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Даже не вздумайте заскучать: смешные анекдоты 22 сентября

Даже не вздумайте заскучать: смешные анекдоты 22 сентября
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас новые анекдоты о юристах, отношениях, собаках для самообороны и готовке, которые заставят вас смеяться до слез.

– Всегда было интересно, почему у кошек, например, лапы, а у лошадей уже ноги?

– Кошка не скачет.

– Это ты не был в пять утра в моем доме…

Правильно воспитанная совесть никогда не загрызет хозяина.

 Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.

Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с волосатыми зелеными ушами?

Отличное настроение обеспечено: анекдоты утро 22 сентября

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня ничего хорошего, поищите другой: в интернете есть гороскопы на любой вкус!

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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