Завершите свой день улыбкой: вечерние анекдоты 23 сентября

С агентом Эйвон в темном парке
Боролся два часа маньяк.
В итоге приобрел две туши,
Крем от морщин и красный лак.
- Сынок, брось каку!!!
- Мама, ну, сколько можно повторять. Это моя жена и мне уже сорок лет...
Никак не мог найти свою чашку - думал, разбилась. Оказалось, кто-то то бывавших за последние четыре дня гостей помыл ее и поставил на полку для посуды.
Посмотреть в интернете, как хорошо было в семидесятые интересно. А вот представить, что ты в семидесятых без интернета - страшновато.
- Налей мне компот!
- Тебе какой?
- Ты не видишь? Мне плохо, дай огурцовый!