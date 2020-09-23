Завершите свой день улыбкой: вечерние анекдоты 23 сентября

Эти анекдоты о курсовых, семерых дочерях, покупках и слежке подарят вам хорошее настроение на весь вечер.

С агентом Эйвон в темном парке

Боролся два часа маньяк.

В итоге приобрел две туши,

Крем от морщин и красный лак.

- Сынок, брось каку!!!

- Мама, ну, сколько можно повторять. Это моя жена и мне уже сорок лет...

Никак не мог найти свою чашку - думал, разбилась. Оказалось, кто-то то бывавших за последние четыре дня гостей помыл ее и поставил на полку для посуды.

Посмотреть в интернете, как хорошо было в семидесятые интересно. А вот представить, что ты в семидесятых без интернета - страшновато.

- Налей мне компот!

- Тебе какой?

- Ты не видишь? Мне плохо, дай огурцовый!