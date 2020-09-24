Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 24 сентября

Прикольные анекдоты о женщинах, сантехнике, работе и красавицах для отличного настроения!

Люди, которые утверждали, что с 20 сентября всё закроют, ссылаясь на знакомых знакомых из администрации! Где вы, почему молчите?

Знаю алкашей, которые расплачивались часами еще до того, как изобрели Аррlе Wаtсh.

Вирусологический снобизм: сейчас любая ОРВИ из себя ковид корчит!

Порой, приглядевшись к собственному выбору, начинаешь понимать, что враги-то к нам еще по-доброму относятся.

Приходит девочка из школы: - Мама, а почему все говорят, что я невнимательная? –Девочка, ты достала нас уже, ты в соседнем подъезде живешь!