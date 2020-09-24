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Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 24 сентября

Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 24 сентября
Обновлено 07:03 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты о женщинах, сантехнике, работе и красавицах для отличного настроения!

Люди, которые утверждали, что с 20 сентября всё закроют, ссылаясь на знакомых знакомых из администрации! Где вы, почему молчите?

Знаю алкашей, которые расплачивались часами еще до того, как изобрели Аррlе Wаtсh.

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Порой, приглядевшись к собственному выбору, начинаешь понимать, что враги-то к нам еще по-доброму относятся.

Завершите свой день улыбкой: вечерние анекдоты 23 сентября

Приходит девочка из школы: - Мама, а почему все говорят, что я невнимательная? –Девочка, ты достала нас уже, ты в соседнем подъезде живешь!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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