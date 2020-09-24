Для хорошего настроения: анекдоты 24 сентября

Отборные шутки о курином трупе, любимой картинке и пивном фестивале специально для наших читателей!

- Ну и куда теперь труп денем?

- Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?

Любимую картинку на экране уже через полгода я меняю на другую. Как люди умудряются найти тату на всю жизнь?

Девушки возвращаются к парню, который испортил их жизнь, но не вернутся к девушке, которая однажды испортила их ногти.

Мои друзья любят апельсиновый сок, а я люблю ананасовый, но когда мы собираемся вместе, мы пьем водку!

- Позовите к телефону Васю.

- Его нет дома, а что ему передать?

- Передайте ему триста баксов.