Для хорошего настроения: анекдоты 24 сентября

- Ну и куда теперь труп денем?
- Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?
Любимую картинку на экране уже через полгода я меняю на другую. Как люди умудряются найти тату на всю жизнь?
Девушки возвращаются к парню, который испортил их жизнь, но не вернутся к девушке, которая однажды испортила их ногти.
Мои друзья любят апельсиновый сок, а я люблю ананасовый, но когда мы собираемся вместе, мы пьем водку!
- Позовите к телефону Васю.
- Его нет дома, а что ему передать?
- Передайте ему триста баксов.