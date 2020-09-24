Юмор без границ в этот вечер: смешные анекдоты 24 сентября

Мы подготовили для вас новые анекдоты, в которых про взрослого сына, подарок парню и платную медицину.

- Сынок, ты уже стал взрослым, и мы решили, что настало время с тобой поговорить.

- ОГО! Блин, а я всю жизнь думал, что вы немые.

Женщины, в отличие от мужчин, в подарках не привередливы: брильянты так брильянты, шуба так шуба, машина так машина. Это мужику можно с цветом носков не угодить...

Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл. Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл...

В поликлинике вывешена статья, начинающаяся со слов: "Исследования показывают, что первые пять минут жизни - самые рискованные". Карандашом дописано: "Последние пять минут тоже не так, чтобы очень безопасные".

Человек с манией величия в книжном магазине подписывал поклонникам Библию.