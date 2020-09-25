Не тратим время на грусть: утренние анекдоты 25 сентября

- Мама, я сегодня так устала, было целых шесть пар!
- Ну, дочка, вы же сами с мужем решили стать свингерами...
Политика - разновидность бизнеса. Самый успешный бизнесмен - наш президент.
По неподтвержденным данным нулевым ковид-пациентом был все-таки Бэтмен.
Вечер. Сидим с мужем нам кухне, муж долго смотрит на меня. Я удивленно спрашиваю:
- Ты чего?
- Так и придется доживать с тобой век.
- Чего?
- Потому что лучше не найдешь, а хуже не бывает.
Раньше я был толстым и меня обзывали "Жорка-обжорка". Мне это надоело, я стал активно заниматься спортом и меня стали обзывать "Жорка-тренажерка".