Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 25 сентября

За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.
В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.
- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?
Сантехник Василий кладет трубы по фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэншую, как он кладет трубы!
К психиатру приходит пациент.
- Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та же женщина.
- Ну и что?
- Надоела!
Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение.