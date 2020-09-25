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Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 25 сентября

Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 25 сентября
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф
Убойные анекдоты о хороших родителях, супругах, коте и стоматологе, которые подарят вам позитивные эмоции.

За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.

В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.

- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?

Сантехник Василий кладет трубы по фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэншую, как он кладет трубы!

К психиатру приходит пациент.

- Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та же женщина.

- Ну и что?

- Надоела!

Не тратим время на грусть: утренние анекдоты 25 сентября

Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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