Все начинается с улыбки: анекдоты 26 сентября

Не смейте унывать - эти анекдоты о гостях, ганнибале Лекторе, мире в семье и нападении гопников поднимут настроение на весь день!

- Налей мне компот!

- Тебе какой?

- Ты не видишь? Мне плохо, дай огурцовый!

Он:

– Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердечный приступ!

Она (берет его телефон):

– Какой у тебя пароль?

– Все, не надо, вроде бы отпустило…

Можно было, конечно, еще поболтать — думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца — но одна голова хорошо, а две лучше.

Разговор на рынке:

- Это черная смородина?

- Нет, красная.

- А почему она белая?

- Потому, что зеленая.

— Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть такое понятие, как свинячий холод?

— Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — "холодец".