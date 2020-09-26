Все начинается с улыбки: анекдоты 26 сентября

- Налей мне компот!
- Тебе какой?
- Ты не видишь? Мне плохо, дай огурцовый!
Он:
– Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердечный приступ!
Она (берет его телефон):
– Какой у тебя пароль?
– Все, не надо, вроде бы отпустило…
Можно было, конечно, еще поболтать — думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца — но одна голова хорошо, а две лучше.
Разговор на рынке:
- Это черная смородина?
- Нет, красная.
- А почему она белая?
- Потому, что зеленая.
— Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть такое понятие, как свинячий холод?
— Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — "холодец".