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Улыбка не дает падать духом: вечерние анекдоты 26 сентября

Улыбка не дает падать духом: вечерние анекдоты 26 сентября
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф
Эти анекдоты про красный свет, сайт знакомств и хамелеона, которые подарят вам хорошее настроение на весь вечер.

Гаишник останавливает нарушителя:

- Ты что, красный свет не видел?

- Да нет, я вас не видел!

Продам хамелеона синего! Нет, красно! Нет, зеленого! Здорово, блин - не продам!

Встречаются два друга один спрашивает:

- Как у тебя дела?

- Да все просто класс ем, отдыхаю, а ты как?

- А у меня уже как 3 день росинки маковой во рту не было.

- А ты заставь себя.

- Мам, а где папа?

- Пошел с соседом в гараж красить.

- Не красить, мам, а квасить.

Все начинается с улыбки: анекдоты 26 сентября

- Вчера был на премьере вашей пьесы и целую ночь не мог заснуть.

- Так взволновала пьеса?

- Нет, выспался в театре.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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