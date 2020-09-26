Улыбка не дает падать духом: вечерние анекдоты 26 сентября

Гаишник останавливает нарушителя:
- Ты что, красный свет не видел?
- Да нет, я вас не видел!
Продам хамелеона синего! Нет, красно! Нет, зеленого! Здорово, блин - не продам!
Встречаются два друга один спрашивает:
- Как у тебя дела?
- Да все просто класс ем, отдыхаю, а ты как?
- А у меня уже как 3 день росинки маковой во рту не было.
- А ты заставь себя.
- Мам, а где папа?
- Пошел с соседом в гараж красить.
- Не красить, мам, а квасить.
- Вчера был на премьере вашей пьесы и целую ночь не мог заснуть.
- Так взволновала пьеса?
- Нет, выспался в театре.