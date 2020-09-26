Улыбка не дает падать духом: вечерние анекдоты 26 сентября

Эти анекдоты про красный свет, сайт знакомств и хамелеона, которые подарят вам хорошее настроение на весь вечер.

Гаишник останавливает нарушителя:

- Ты что, красный свет не видел?

- Да нет, я вас не видел!

Продам хамелеона синего! Нет, красно! Нет, зеленого! Здорово, блин - не продам!

Встречаются два друга один спрашивает:

- Как у тебя дела?

- Да все просто класс ем, отдыхаю, а ты как?

- А у меня уже как 3 день росинки маковой во рту не было.

- А ты заставь себя.

- Мам, а где папа?

- Пошел с соседом в гараж красить.

- Не красить, мам, а квасить.

- Вчера был на премьере вашей пьесы и целую ночь не мог заснуть.

- Так взволновала пьеса?

- Нет, выспался в театре.