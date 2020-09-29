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Скучать не придется: утренние анекдоты 29 сентября

Скучать не придется: утренние анекдоты 29 сентября
Обновлено 04:44 Сегодня Телеграф
Отборный юмор специально для наших читателей! Новые анекдоты про объявление на сайте знакомств, добрых людей и книгу про нарциссизм.

Надо бы как-то собраться и начать соблюдать режим: питаться регулярно, ложиться и вставать в одно и то же время. Но ни в тюрьму, ни в больницу что-то неохота...

Объявление: симпатичный молодой человек, переболевший ковид-19 в легкой форме, передаст антитела половым путем бесплатно.

- И все-таки, как изменились люди! Добрые стали, все улыбаются, здороваются, машины дорогу уступают.

- Ты когда уже автомат в оружейку сдашь?

- У наших детей еще не все потеряно.

- С чего это ты взял?

- Я сегодня видел, как дети игрались в песочнице своими смартфонами.

Теплый лучик осеннего настроения: вечерние анекдоты 28 сентября

Иногда я думаю, а не случилось ли все это, потому что я не переслал то письмо десяти разным людям?

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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