Большая доза воскресных шуток: анекдоты 27 сентября

- Милый, давай поговорим о будущем...
- Я вот думаю, презервативы на eBay еще на полгода заказывать?
Мужик, зашедший в ателье, решает помочь портнихе закрепить вешалку, но все ломает. Пытаясь исправить, рушит еще и стеллажи. Растерянно выдает:
- Хотел вот у вас пошить себе...
Портниха, перебивая:
- Дайте догадаюсь! Брюки, с рукавами из жопы?
- У меня для тебя есть новость. Угадай: хорошая или плохая?
- Хорошая?
- Угадал!
- Так в чем новость?
- В том, что ты угадывать умеешь.
Мужчина должен относиться к женщине, как к хрустальной вазе. Но и должна быть хрустальной вазой, а не чугунным казаном!
Появился новый компьютерный вирус "Бомж". Программы не трогает, но роется в "Корзине".