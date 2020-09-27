Большая доза воскресных шуток: анекдоты 27 сентября

Не смейте унывать! Эти анекдоты о будущем, одноразовой маске и девушке в вечернем туалете поднимут настроение на весь день!

- Милый, давай поговорим о будущем...

- Я вот думаю, презервативы на eBay еще на полгода заказывать?

Мужик, зашедший в ателье, решает помочь портнихе закрепить вешалку, но все ломает. Пытаясь исправить, рушит еще и стеллажи. Растерянно выдает:

- Хотел вот у вас пошить себе...

Портниха, перебивая:

- Дайте догадаюсь! Брюки, с рукавами из жопы?

- У меня для тебя есть новость. Угадай: хорошая или плохая?

- Хорошая?

- Угадал!

- Так в чем новость?

- В том, что ты угадывать умеешь.

Мужчина должен относиться к женщине, как к хрустальной вазе. Но и должна быть хрустальной вазой, а не чугунным казаном!

Появился новый компьютерный вирус "Бомж". Программы не трогает, но роется в "Корзине".