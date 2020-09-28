С нами не соскучишься: уморительные анекдоты 28 сентября

Забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых про "ремонт масок", мужика на диване и метеоритный поток.

Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной мастерской увидел объявление "Ремонт масок".

Мужику надоело лежать на диване. Он хотел уже встать и что-нибудь сделать. Но тут пришла жена и сказала: вставай уже, сделай что-нибудь!

Ночью наблюдал метеоритный поток. Желания давно уже кончились, а эти хреновы звезды все падали и падали...

Девушка, помни, если тебе предложили руку и сердце, то хватайся покрепче за руку, а сердце никуда не денется.

Пришла девушка к гадалке, рассказывает:

- В меня влюблены два парня, Петя и Вася, скажите, кому из них повезет?

Гадалка, раскинув карты:

- Повезет Пете, ты выйдешь замуж за Васю...