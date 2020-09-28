С нами не соскучишься: уморительные анекдоты 28 сентября

Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной мастерской увидел объявление "Ремонт масок".
Мужику надоело лежать на диване. Он хотел уже встать и что-нибудь сделать. Но тут пришла жена и сказала: вставай уже, сделай что-нибудь!
Ночью наблюдал метеоритный поток. Желания давно уже кончились, а эти хреновы звезды все падали и падали...
Девушка, помни, если тебе предложили руку и сердце, то хватайся покрепче за руку, а сердце никуда не денется.
Пришла девушка к гадалке, рассказывает:
- В меня влюблены два парня, Петя и Вася, скажите, кому из них повезет?
Гадалка, раскинув карты:
- Повезет Пете, ты выйдешь замуж за Васю...