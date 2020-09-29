Для отличного настроения: вечерние анекдоты 29 сентября

Уморительные анекдоты о полиции, женщинах, точке "G" и дневнике отца, которые вам очень понравятся.

- Яша, а шо вы скажете за фигуру Симы?

- Ой, а шо тут мое мнение? Таки раньше она за ней следила, а теперь просто наблюдает...

Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба и всё - я "Зая".

На курсах по обольщению мужчин:

— Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье…

— А если нет денег на кружевное....?

— Тогда берем обычные трусы, складываем впятеро, берем ножницы… и таки вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги…

Работаю в скорой, на вызове четырехлетний малыш. Повод вызова: носовое кровотечение. Обошлось без уколов, было достаточно ваты с перекисью. Малыш маме и говорит:

- Мамуль, запиши телефон этой тети врача. Вырасту - женюсь.

Странное чувство, когда в человек транспорте отсаживается от тебя. С одной стороны: "Фух, ну и хорошо". Но с другой стороны: "Слышь, тебя чё не устроило, мразь?!".