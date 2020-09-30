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Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 30 сентября

Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 30 сентября
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас новые анекдоты об ужине, сантехнике, курином супчике и жене шахматиста, которые заставят вас смеяться до слез.

На фуршете жена - мужу:

- Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!

- Нет, я говорил, что это для тебя.

Всегда с любопытст­вом смотрю на собак в курточках. Интересно, что они носят с собой в карманах?

Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.

Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал восьмой параграф.

Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 30 сентября

Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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