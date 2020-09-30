Ни минуты грусти: смешные анекдоты на вечер 30 сентября

Из новых анекдотов за сегодня вы узнаете о семейных отношениях, лишнем весе, книгах и детских качелях.

Папа, а вот скажи мне... жена - это надолго?

Отец со вздохом отвечает:

- На всю жизнь, сынок!

- Так она что - еще хуже школы?!.

Переехал в новую квартиру. Подумал: "Хорошая ли здесь слышимость?"

- Отличная, - ответил сосед из-за стенки.

По статистике, 65% женщин ждут принца на белом коне, чтобы задурить принцу голову, завладеть конем и другим имуществом.

Объясните мне, почему день, когда ты стираешь, готовишь, чистишь, гладишь, убираешься и т. д., называется выходным днем?

Меня несколько удивляет, что собака - друг человека. Неужто собака получше никого для дружбы не смогла найти?