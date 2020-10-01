Самое время улыбнуться: утренние анекдоты 1 октября

Смешные анекдоты о подделке документов, мыслях, парикмахерской и знакомстве с мамой, которые вызовут у Вас улыбку.

Хочешь быть, как Волк с Уолл-стрит, но ты всего лишь Шарик из Простоквашино.

Моя жена в последнее время стала часто употреблять модное слово "гаджеты"... Но как-то необычно... По слогам...

На одесском Привозе:

- Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

- Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.

- Что самое главное в женской красоте?

- Рот.

- А точнее: форма, цвет, размер?

- Главное, чтобы он был закрыт.

Поругался с женой. Три дня не разговаривали. Господи, это же просто праздник какой-то!..