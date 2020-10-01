Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 1 октября

Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами о навозе, "гаджетах", дерматологе и плохом Толике!

Сегодня на улице даже черная кошка обошла меня стороной, видимо, решив, что с меня и так хватит.

Конечно, мама вслух похвалила платье. Но в душе всe-таки подумала: ничего хорошего из сына не выйдет…

Нобелевскую премию в области медицины получил ученый, научившийся оживлять людей. Альфред Нобель лично поблагодарил его за вклад в науку.

Если у машины с буквой "У" включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.

Встреча выпускников филфака - единственный день в году, когда они могут "раслабица" и "ложить".